Sor Lucía serà una de les participants de FitMés, el nou programa del manresà Cesc Escolà. El preparador físic és conegut per haver estat el professor de l'Acadèmia d'Operación Triunfo 2020 i, posteriorment, entrenador personal dels espectadors durant els mesos de confinament gràcies al programa Muévete en Casa de RTVE Play.

El pròxim 10 de gener, Escolà sumarà un nou projecte al catàleg de la plataforma amb el qual busca recuperar el protagonisme que va aconseguir amb les sessions fitness durant la quarantena. Com ja va avançar fa dues setmanes el manresà a les xarxes socials, el programa comptarà amb 13 episodis que incorporaran propostes d'exercicis, consells de nutrició i d'alimentació i on apareixeran tretze convidats molt especials.

Entre els diferents perfils seleccionats, principalment del món artístic, esportiu i gastronòmic, es troba Sor Lucía. La religiosa ja ha anunciat la seva aparició en el programa a través del vídeo promocional que ha penjat al seu perfil de les xarxes.

Amb la incògnita de qui serà el primer convidat, el mediàtic entrenador ja ha revelat la cara dels tretze catalans famosos que l'acompanyaran en cada entrega.

A banda de la monja manresana, en aquesta primera temporada de Fitmés veurem suar la cuinera Ada Parellada, la futbolista Aitana Bonmatí, la presentadora Elsa Anka, el periodista esportiu Gerard Romero, l'actor Ivan Labanda, la jugadora de basquetbol Laia Palau, la periodista del cor Laura Fa, el cantant Miki Núñez, el basquetbolista Pierre Oriola, el cuiner Raül Balam, la cantant Suu i el jugador d'handbol Víctor Tomàs.

En cada entrega setmanal, Escolà farà una rutina fitness diferent on s'entrenarà la força, la flexibilitat i l'activitat cardiovascular. El programa, però començarà amb una conversa amb el convidat per conèixer quina és la relació d'aquest amb l'esport. Així mateix, finalitzarà amb una tongada de consells d'alimentació i nutrició de la dietista Virginia Gómez, més coneguda a les xarxes socials com al dietista enfurecida.

L'espai s'oferirà per la plataforma digital gratuïta RTVE Play els dilluns a les 8 hores i la sessió es repetirà tots els dissabtes a La 2 a les 11.30 hores.