Toni Cruanyes va guanyar ahir la 54a edició del premi Josep Pla amb La vall de la llum i Inés Martín es va emportar la 78a edició del Premi Nadal amb Las formas del querer. El nom dels dos guanyadors, ambdós periodistes, es va donar a conèixer ahir a l’Hotel Palace de Barcelona, en un acte que, per segon any consecutiu, es va celebrar sense el tradicional sopar literari a causa de la pandèmia. Els autors van presentar les obres amb pseudònim -Maria Becana en el cas de Cruanyes i Candela Vázquez en el cas de Martín- i van assenyalar que ambdues tenen un alt component personal. En el cas de Cruanyes, la novel·la gira entorn la mort del seu avi i els seus orígens familiars, mentre que l’obra de Martín narra com la literatura l’ha ajudat a afrontar el present.

En el seu discurs, Cruanyes va assegurat que era un «honor» rebre el premi Josep Pla, citant altres guanyadors històrics, com Terenci Moix, Baltasar Porcel o Teresa Pàmies, però també de recents com Empar Moliner, Carme Riera, Antoni Basses, a qui el premiat assegurava que «llegeix i admira». Per a Cruanyes, el guardó és un «repte», ja que aquest llibre li ha servit per estrenar-se en un nou gènere literari: la narrativa històrica després d’haver-se centrat en altres gèneres com l’assaig de política catalana o internacional. De fet, el «motor» que el va impulsar a escriure va ser, precisament, la defunció del seu avi en una residència geriàtrica durant la primera onada de la covid. Cruanyes rebia el com «un vot de confiança, un impuls que m’assenyala un camí per explorar».

Per la seva banda, la flamant premi Nadal, Inés Martín -que va recordar Carmen Laforet- definia d’«honor i privilegi» rebre «aquest premi literari, el més bonic que hi ha a l’Estat». Durant el seu discurs, Martín va recordar la seva mare –va assenyalar que tot el que fa en aquesta vida «és per ella»- i va explicar l’alt component personal que té la seva novel·la. «Crec en el poder terapèutic i reparador de la literatura, i també estic convençuda que tot allò que no es menciona no existeix; per això vaig escriure la novel·la, però trobar la llum en mig de temps obscurs». Las formas del querer narra la història tant de la seva família com la de la protagonista, la Noray –a través dels records de la seva àvia-, paral·lela a la història d’Espanya, des de la Guerra Civil fins a l’actualitat. Les dues novel·les les publicarà Destino el 2 de febrer.