A partir d’aquest dilluns, 10 de gener, el programa La Resistencia de Movistar + torna amb nou horari. L’espai conduït per David Broncano s’emetrà a partir de les 23.30 de dilluns a dijous. Com sempre, tots els lliuraments de les cinc temporades del programa estan disponibles sota demanda i també es podran veure al canal Movistar La Resistencia 24h. La cinquena temporada tornarà amb més públic al nou teatre a la Gran Via i amb un nou elenc de convidats sorprenents, pertanyents a diversos àmbits. David Broncano, Ricardo Castella, Jorge Ponce i Grison seguiran al peu del canó d’un dels formats més reeixits de la plataforma.