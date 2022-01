Nova condemna a Mediaset, aquesta vegada per emetre publicitat encoberta a La que se avecina. La justícia ha confirmat la multa després que el grup presentés un recurs contra la sentència de l’Audiència Nacional. Per tant, la cadena haurà de pagar 196.038 euros. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va imposar aquesta multa a la cadena per l’emissió d’un episodi de la segona temporada en què diversos personatges adquirien joguines eròtiques d’una marca que es va poder veure clarament en pantalla. El capítol va ser emès el 2008, però va ser la seva reemissió entre el 2018 i el 2019 el que va provocar la denúncia.