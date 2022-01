Els seguidors d’‘Emily in Paris’ estan d'enhorabona. Menys d’un mes després de l’estrena de la seva segona temporada, Netflix ha anunciat la renovació de la comèdia protagonitzada per Lily Collins. Ho ha fet per partida doble, ja que a més de tornar amb una tercera temporada, la sèrie també té assegurada una quarta tanda d’episodis.

La ficció segueix els passos d’Emily, una ambiciosa executiva que aconsegueix la feina dels seus somnis a París quan la seva empresa adquireix una companyia francesa de màrqueting de luxe. Després que se li encarregui la renovació de la seva estratègia en xarxes socials, la nova vida d’Emily a París és plena d’embriagadores aventures i sorprenents desafiaments, mentre fa malabars per guanyar-se els seus companys de feina, fer amics i enfrontar-se a noves relacions amoroses. *Balbuceando todas las palabras en francés que conocemos porque se confirman las temporadas 3 y 4 de #EmilyEnParís* pic.twitter.com/kThmEF9XJT — Netflix España (@NetflixES) 10 de enero de 2022 Darren Star torna a dirigir la segona temporada d’‘Emily in Paris’, que el 2021 va donar la sorpresa en colar-se com a nominada en els premis Emmy i als Globus d’Or en la categoria de comèdia. En els nous capítols, Emily s’espavila cada vegada millor a la ciutat, tot i que encara està adaptant-se als costums francesos. Després de veure’s embolicada en un triangle amorós amb el seu veí i la seva primera amiga francesa, està decidida a centrar-se en la seva feina, que cada dia és més complicada. A classe de Francés, Emily coneix un expatriat que la posa molt nerviosa, però també desperta la seva curiositat. En les pròximes temporades que ha confirmat aquest dilluns Netflix, Emily haurà de prendre una decisió crucial en la seva vida, tant personal com professional: embarcar-se en nous reptes o seguir en el seu lloc de confort.