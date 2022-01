La nova temporada d"El Foraster va arrencar aquest dilluns al Bages, a Mura, amb un episodi que va atrapar l'audiència, amb 748.000 espectadors que el van sintonitzar en algun moment, gràcies a històries commovedores com la de la Casimira, una dona de 104 anys (ara ja 105) que va perdre l'amor de la seva vida per culpa de la Guerra Civil i que des d'aleshores no s'ha volgut tornar a aparellar.