TV3 ha deixat en mans de Marta Torné i Miki Núñez 'Eufòria', el nou talent show musical de la cadena, que buscarà les millors veus anònimes de Catalunya. Es tracta de dues cares ben conegudes pels espectadors i que la televisió pública catalana descriu com "una parella plena d’energia, talent i simpatia".

Amb 'Eufòria', TV3 recupera l’entreteniment familiar de gran format. És una producció feta en col·laboració amb Veranda i encara no se n'ha difós la data d'estrena (serà durant el primer trimestre del 2022) ni masses detalls. Sí que s'ha assegurat que han estat 1.500 les persones que es van presentar al càsting per participar-hi. El director del programa, Tono Hernàndez, i el director musical, Daniel Anglès, buscava solistes, però que també sàpiguen treballar en equip i acompanyar amb les seves veus d’altres solistes. En definitiva, artistes amb talent musical que, alhora, entenguin la música com una feina d’equip.

Marta Torné, actriu i presentadora barcelonina, es dedica a la televisió i el teatre. Ha presentat dues temporades del programa d’intriga i humor “Persona infiltrada”. Ha a aparegut a la sèrie de ficció “39+1” i ha col·laborat en diversos programes de la cadena. També ha treballat en sèries com “Velvet Collection” o “El internado” i en produccions internacionals de la BBC1 i Fox Live.

Després del seu pas per OT i Eurovisió, el cantant terrassenc Miki Núñez s’ha convertit en un dels músics catalans més reconeguts i aclamats arreu del territori. Ha aparegut també a diversos programes de la cadena i va presentar el talent show musical difós a les xarxes socials “Cover”.