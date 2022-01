Telefónica negocia amb Dazn un acord per poder emetre el 100% dels partits de la Lliga de futbol a partir de la temporada que ve en unes converses que no s’espera tancar abans de final de mes però que , en tot cas, de fructificar, seria abans de juny. L’operadora espanyola busca assolir un pacte amb Dazn per tenir accés al 45% dels partits que no va adquirir en el procediment d’adjudicació de drets televisius per part de LaLiga que es va tancar el desembre passat, segons va avançar ahir el diari Lainformación i va confirmar l’agència Efe amb fonts properes a la negociació.

Segons aquestes fonts, és probable que l’acord no es tanqui aquest mes de gener, però sí que han apuntat que, si s’acaba segellant, hauria de ser en tot cas abans de juny, tenint en compte que es parla dels drets de la propera temporada ja. Telefónica i Dazn van resultar adjudicatàries al desembre dels drets audiovisuals de LaLiga Santander per a les properes cinc temporades (2022-2027) per un total de 4.950 milions d’euros.