La plataforma StarzPlay estrena avui Express, la seva primera sèrie original produïda per The Mediapro Studio. Cada setmana s’estrenarà un nou lliurament. Creada per Iván Escobar, que també exerceix de showrunner i guionista juntament amb Antonio Sánchez Olivas i Martín Suárez, Express narra la història d’una psicòloga criminalista, la Bárbara (Maggie Civantos), i de la seva família, després que aquesta sigui víctima d’una de les formes més noves de violència criminal que s’està propagant de forma massiva… els segrestos exprés.

Ambientada en un món en què tot es mou amb tanta rapidesa que la capacitat de comprensió i de reacció de les persones s’ha vist alterada amb conseqüències imprevisibles, un grup de persones sap que el malestar pot convertir-se en por i explotar-se amb finalitats lucratives. Ara que treballa com a negociadora en casos similars al seu, la Bàrbara té la missió d’entendre el que va viure i descobrir les persones que van amenaçar la seva vida i la de la seva família.