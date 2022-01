Actualment, el 40% dels espanyols moren sense deixar testament. Aquesta realitat propicia, en els casos en què el mort no ha tingut descendència, que es desencadenen històries gairebé de pel·lícula, amb inesperats hereus que, de la nit al dia, descobreixen que un familiar llunyà a qui ni tan sols recordaven els ha deixat un suculent patrimoni en morir.

Jalis de la Serna (En tierra hostil, Encarcelados), mostra el treball d’un equip especialitzat a trobar destinataris d’herències sense reclamar a Cazaherederos, que estrena aquesta nit, a partir de les 22.30 h a La Sexta.

El periodista ha viscut enganxat durant sis mesos a quatre professionals d’aquest sector, «un negoci en auge veient com en els darrers temps s’ha multiplicat el nombre de despatxos d’advocats que es dediquen a les herències sense reclamar», apunta Luz Aldama, directora de Programes d’Actualitat d’Atresmedia TV. Un dels episodis, de fet, deixa constància de la forta competitivitat entre els bufets, ja que només el primer que localitzi el seu objectiu es queda amb la comissió.

Al llarg de mig any de rodatge, De la Serna ha recorregut més de 10.000 quilòmetres sent testimoni, sempre amb la càmera en mà, del complex procés per trobar el parador dels hereus. «Hi ha una gran tasca de recerca i tot un treball artesanal, tracen l’arbre genealògic, busquen a les xarxes socials, als padrons...» enumera el periodista, que avança que s’ha trobat sempre reaccions de sorpresa, però molt « diverses». «Moltes eren d’alegria, però també n’hi ha hagut algunes extremadament hostils», explica.

L’estrena de Cazaherederos a La Sexta s’avança a la de Caigut del cel, el nou programa que prepara TV3 amb l’actor Roger Coma al capdavant i que té el mateix objectiu que el de Jalis de la Serna: trobar el parador dels destinataris d’una herència. Produït per Gestmusic, és una adaptació del xou de la tele holandesa RTL4 A gift from heaven. «Veurem si són tan coincidents i qui té els drets», es defensa Vicent Sanchis, director de la televisió catalana.