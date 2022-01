Entre els segles XV i XVII Catalunya va ser un dels focus mundials de caceres de bruixes. El documental 'Bruixes, la gran mentida', dirigit per la premiada directora Joanna Pardos, aborda aquesta qüestió a partir d’una investigació recent i exclusiva sobre aquest horror, i que desmunta diversos tòpics que han perdurat fins ara. És una docuficció que combina la recreació al detall d’un dels judicis més sonats de Catalunya, el de La Carabassera, que es va fer a la Seu d’Urgell al segle XVII, amb entrevistes als principals especialistes en el tema. Alguns dels tòpics que desmunta el documental són el tipus de víctimes d’aquestes matances o el paper de la inquisició.

'Bruixes, la gran mentida' és una producció de Televisió de Catalunya en coproducció amb 'Sàpiens' amb el suport de la Diputació de Lleida que s'estrenarà al programa 'Sense ficció' de TV3 el 25 de gener. La preestrena tindrà lloc el dilluns 24 de gener al Casino de Caldes de Montbui i comptarà amb una benvinguda a càrrec d’Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui, i Vicent Sanchis, director de TV3. També intervindran a la presentació Clàudia Pujol, directora de la revista Sapiens; Joanna Padros, directora del documental; Pau Castell, historiador, i Montse Armengou, directora del programa 'Sense Ficció'.

El documental recrea el judici de La Carabassera, Jerònima Hugueta, que es va fer a la Seu d'Urgell al segle XVII. El documental aporta el testimoni de dones actuals que han patit avui les mateixes actituds que els caçadors infligien a les seves víctimes acusades de bruixeria.

Rodat a diverses poblacions de Catalunya, el documental té tres línies narratives que discorren paral·leles durant tot el metratge. D’una banda hi ha la recreació del judici de La Carabassera, que es va fer a la Seu d’Urgell al segle XVII i que va acabar amb la mort de Jerònima Hugueta acusada de bruixeria. La segona línia narrativa són les entrevistes a experts diversos, des d’historiadors a advocades o membres de la judicatura que ens expliquen les darreres investigacions al voltant de les caceres de bruixes i també mostren com molts dels tòpics generats en aquells judicis a les bruixes es mantenen encara avui en la societat. Alguns dels entrevistats són l’historiador Pau Castell, la psicòloga Alba Alfageme o la jutge Lucia Avilés. En aquesta part també intervenen dones que en part han patit avui les mateixes actituds que els caçadors de bruixes inflingien a les seves víctimes acusades de bruixeria. Hi ha una tercera línia narrativa que és el seguiment de la preparació de l’obra tradicional de teatre del Grup de Bruixes de Viladrau. A través d’aquest seguiment descobrim aspectes diversos de les caceres de bruixes i veiem què en queda avui dia en la nostra societat.

'No eren bruixes'

El documental neix fruit de la investigació de la revista d’història 'Sàpiens' i que va donar peu a la campanya 'No eren bruixes', el passat al març de 2021, amb un vídeo protagonitzat per les actrius Itziar Castro, Aina Clotet, Anna Ycobalzeta i Agnès Busquets; les escriptores Maria Barbal i Esther Vivas i l'advocada Carla Vall. La iniciativa compta amb un manifest, al qual s’han adherit més de 12.000 persones, una publicació en paper i un mapa interactiu.