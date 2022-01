The Wild Project, el podcast del manresà Jordi Wild (Jordi Carrillo), ha sigut reconegut pels premis per a streamers Esland com a Millor Talk Show de l’Any. La primera edició d’aquests guardons impulsats per TheGrefg, un creador de contingut amb 17,3 milions de seguidors, va celebrar-se dilluns al Palau de la Música de Barcelona. La gala buscava retre homenatge a tots els productors de vídeos en directe a plataformes com Twitch i YouTube.

Ibai Llanos, un dels streamers del moment, va entregar el guardó al manresà, que el va recollir visiblement emocionat. «És el premi a un contingut adult. A Internet hi ha lloc per a un projecte així, on la gent es mulla», va expressar durant el seu discurs. «Hem ensenyat que es pot fer més que entreteniment», va assegurar. El format del bagenc ha destacat davant altres nominats a la mateixa categoria com Espormaniacos, YoInterneto i El Chiguito. A la gala, van assistir-hi la gran majoria de cares conegudes del món de YouTube i Twitch. Ibai Llanos,va ser el protagonista de la nit. Va obtenir el guardó de Millor Streamer de l’Any i el de Fail de l’Any per interrompre el primer petó en públic dels cantants Rosalia i Rauw Alejandro durant Els 40 Music Awards. També va obtenir el de Millor Cançó de l’any pel Cuarteto de Ibai, el de Millor Esdeveniment de l’Any, amb La Velada de Boxeo. Un podcast que creix El bagenc Jordi Wild publica cada episodi de The Wild Project tant a YouTube com a Spotify. Emet contingut els dimarts i dijous i hi ha portat cares conegudes com Coto Matamoros, l’animalista Frank Cuesta, Ibai Llanos, el gàngster espanyol Dani el Rojo i el presentador de Cuarto Milenio, Iker Jiménez. El podcast va sorgir el març del 2020, vuit anys més tard de l’estrena del seu canal de YouTube El Rincón de Giorgio, el projecte que l’ha catapultat a la fama. Ara, The Wild Project apareix en la cinquena posició a la llista de Spotify dels podcasts més escoltats a Espanya. El manresà suma 2,23 milions de seguidors al perfil de The Wild Project de YouTube i 10,9 milions a El Rincón de Giorgio.