El rodatge de l’adaptació de la novel·la Los pacientes del doctor García, de la recentment desapareguda Almudena Grandes, ha començat aquesta setmana a Segòvia, amb un elenc encapçalat per Javier Rey, Tamar Novas i Verónica Echegui. Els enregistraments es prolongaran fins al mes de juny a diferents localitzacions de Segòvia, Madrid i Guadalajara, segons van informar ahir RTVE, Diagonal TV i DeAPlaneta, productores del projecte.

Aquesta serà la primera adaptació a televisió d’una obra de l’escriptora madrilenya, morta per un càncer el 27 de novembre passat als 61 anys, després que altres novel·les hagin estat portades al cinema. Dirigida per Joan Noguera (Isabel, Mercado central ) i escrita per José Luis Martín (Isabel), la sèrie compta també amb la participació de Netflix i és una història que connecta esdeveniments reals i desconeguts de la II Guerra Mundial i el franquisme, per construir les vides d’uns personatges que, no només comparteixen la sort d’Espanya, sinó també la d’Argentina.