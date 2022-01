L’actor francès Gaspard Ulliel va morir ahir als 37 anys, l’endemà d’haver tingut un aparatós accident d’esquí als Alps francesos que el mantenia hospitalitzat, segons va confirmar la premsa francesa. Nascut el 1984, l’intèrpret va rebre el Cèsar al millor actor revelació amb 21 anys per la seva interpretació a Largo domingo de noviazgo, de Jean-Pierre Jeunet, on va treballar amb Audrey Tautou i Marion Cotillard. De nou el 2017 va ser premiat, aquest cop amb el Cèsar a millor actor, pel seu paper a la pel·lícula de Xavier Dolan, Sólo el fin del mundo. També es va fer conegut a tot el món per interpretar a l’assassí Hannibal Lecter en els seus anys de joventut a Hannibal, el origen del mal (2007).