Movistar+ ha decidit modificar la data d’estrena de Sentimos las molestias, la nova sèrie que protagonitza Antonio Resines al costat de Miguel Rellán. La plataforma ha decidit canviar el seu calendari d’estrenes perquè l’actor continua ingressat a l’UCI des del mes de desembre passat a causa del coronavirus. La cadena ja havia anunciat l’estrena de la sèrie per al mes de febrer. Tot i això, tal com avança el portal Vertele, han decidit esperar la recuperació de l’actor per estrenar la seva ficció. La sèrie podria arribar a la plataforma el pròxim mes d’abril, segons informa el mateix portal. Ara, en el seu lloc s’estrenarà la segona temporada de Nasdrovia, la comèdia protagonitzada per Leonor Watling i Hugo Silva.

Dels creadors de Vergüenza, Sentimos las molestias, una de les grans apostes de Movistar per aquest 2022, parla en to de comèdia dramàtica sobre el que suposa «fer-se vell». Rafael Müller (Antonio Resines) és un aclamat director d’orquestra que manté una amistat de dècades amb Rafael Jiménez (Miguel Rellán), una vella glòria del rock que es resisteix a penjar la guitarra. Tots dos hauran de lluitar per continuar encaixant en un món veloçment jove que insisteix a retirar-los del tauler de joc, malgrat que ells se senten encara en plenes facultats.