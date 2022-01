El pròxim 2 de setembre és la data escollida per Amazon Prime Video per estrenar la seva producció, una ambiciosa adaptació en forma de sèrie de la saga El Senyor dels Anells, pel qual la plataforma del gegant del comerç electrònic no ha escatimat en pressupost, amb més de 500 milions d’euros. Ara la plataforma ha confirmat finalment el títol de la producció. Els anells del poder és el títol que Amazon ha confirmat a través d’un breu vídeo. La sèrie situarà la seva trama en la Segona Edat de la història de la Terra Mitjana, una part relativament inexplorada de la saga de J.R.R. Tolkien relatant-se principalment als apèndixs de la seva novel·la.