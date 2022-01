Encara que Pedro Almodóvar ha deixat clar més d’una vegada que no té intenció de llançar-se al món de les sèries, una de les seves pel·lícules més aclamades farà el salt a la televisió. Apple prepara l’adaptació de Mujeres al borde de un ataque de nervios, la cinta del 1988 protagonitzada per Carmen Maura i que li va valer la primera nominació a l’Oscar.

Segons The Hollywood Reporter, la plataforma del gegant de l’electrònica s’ha interessat a dur a terme una sèrie de l’obra del manxec, que continua fent passos en l’àmbit internacional. Si fa uns quants dies s’anunciava que Cate Blanchet seria la protagonista de la seva nova pel·lícula, ara aquest mitjà assegura que Pedro exercirà les tasques de productor executiu en l’adaptació del film.

El portal nord-americà també avança que el projecte ja té protagonista. Gina Rodríguez, guanyadora del Globus d’Or per Jane the Virgin, es posaria en la pell del personatge de Maura, amb què va guanyar un dels seus quatre premis Goya. Rodríguez també exercirà de productora executiva, així com Eugenio Derbez. La idea seria que la sèrie s’enregistrés amb diàlegs tant en anglès com en espanyol, seguint així l’exemple de Now and Then, un thriller d’Apple TV+ que ha desenvolupat Bambú Producciones.