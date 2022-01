Saber y ganar compleix 25 anys el proper 17 de febrer i ho celebrarà amb una gala especial al prime time de La 2. Per primera vegada, el mític concurs sortirà del plató i per envoltar-se de grans amics, segons avança TVE en una nota de premsa. Al costat de Jordi Hurtado hi haurà com a convidats sis presentadors de concursos de la televisió: Ion Aramendi, Llum Barrera, Carolina Ferre, Antoni Garrido, Goyo González i Luis Larrodera. També hi haurà els concursants més destacats que han passat pel programa, com els «magnífics» David Díaz, Manolo Romero i Óscar Díaz, i altres amics disposats a regalar sorpreses al públic.