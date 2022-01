El portal de vídeos YouTube deixarà de produir contingut original sota la marca YouTube Originals, una estratègia que va implementar fa sis anys per competir amb plataformes com Netflix i HBO. Des del seu debut el 2016, la marca va estrenar sèries com Cobra Kai i Step Up, a més de documentals i formats de telerealitat protagonitzats per estrelles de Hollywood com Will Smith i cantants de la talla de Justin Bieber, Camilo, Alicia Keys i Demi Lovato. No obstant, l’estratègia de YouTube Originals no va aconseguir enlairar-se i va arribar a perdre algunes de les seves produccions originals, com la reeixida Cobra Kai, que va passar a mans de Netflix.

El director comercial de YouTube, Robert Kyncl, ha anunciat el canvi de plans del portal, que és propietat de Google i que a partir d’ara basarà el seu model de negoci a allotjar contingut produït per creadors independents. «En el futur, només finançarem programes que formin part dels nostres programes Black Voices i YouTube Kids», va afegir Kyncl. Així mateix, la directora de la divisió de formats originals, Susanne Daniels, abandonarà la companyia.