Victoria Abril protagonitza l’adaptació francesa de la sèrie turca Madre, que Antena 3 va recuperar la temporada passada, en la versió que estrena el canal Cosmo el proper dijous 27 de gener, Saving Lisa. L’actriu madrilenya, que ha participat en més d’una desena de sèries a França, es posa en la pell d’Isabel, la mare d’aquesta ficció que es veurà al prime time del canal temàtic, a partir de les 22.00 hores. Abril, que s’ha vist recentment en el concurs de TVE MasterChef Celebrity, coprotagonitza aquest commovedor drama sobre la maternitat, les relacions familiars i l’abandonament amb la seva filla Rose Keller (Caroline Anglade).

La sèrie, que originalment es va estrenar al Japó amb el títol Mother i acumula mitja dotzena d’adaptacions per tot el món, va ser popularitzada en la versió turca, que la va convertir en un èxit internacional, també a Espanya. A la versió de Cosmo, la història comença quan Rose Keller comença a treballar com a professora substituta en una escola de primària. Durant les seves primeres setmanes al centre coneix Lisa (Capucine Sainson-Fabresse), una nena de vuit anys intel·ligent, afectuosa i sensible amb qui connecta de manera immediata. Però el seu estrany comportament aviat posa la mestra en alerta.