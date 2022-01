Amb Jared Leto i Anne Hathaway com a protagonistes, Apple TV+ estrenarà el proper 18 de març la minisèrie WeCrashed, que narra la història real dels fundadors de WeWork i l’auge i caiguda de la seva multimilionària empresa. Adam i Rebekah Neumann van fundar WeWork el 2010 com un negoci de lloguer d’espais de coworking. Van arribar a tenir 12.500 empleats a 29 països i van diversificar el negoci a l’habitatge comunitari, l’educació i els gimnasos. La marca va arribar a tenir un valor global de 47.000 milions de dòlars en menys d’una dècada i després es va desplomar en menys d’un any enmig d’acusacions d’estafa piramidal.