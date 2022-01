La plataforma Filmin estrena demà, en exclusiva a Espanya, la pel·lícula Swan Song, del director Todd Stephens. Es tracta d’una comèdia dramàtica protagonitzada per l’icònic Udo Kier que narra la història de Pat Pitsenbarger, un excèntric perruquer gai que s’escapa de l’asil on està ingressat per complir un últim encàrrec: pentinar i maquillar una antiga celebritat, amiga i clienta, per a la seva vetlla. La pel·lícula, que compta en el repartiment amb actrius com Jennifer Coolidge i Linda Evans, opta aquest any a dos premis dels Independent Spirit Awards a les categories de Millor Actor i Millor Guió.

L’actor alemany Udo Kier, als 75 anys, afronta en aquest film un dels papers de la seva vida. Pat li ha servit per recordar com es vivia l’homosexualitat quan era jove: «La gent moria de sida, no hi havia medicació, era totalment diferent. Abans d’entrar a un club gai, havies de mirar a esquerra i dreta per comprovar que ningú no t’estava veient. Ara veus parelles agafades de la mà a McDonald’s», recorda, segons un comunicat de la plataforma. La pel·lícula, de fet, rendeix tribut a totes aquelles persones homosexuals que van haver de viure la seva sexualitat en societats molt més tradicionals i intolerants, sovint a la clandestinitat.