Rigoberta Bandini, Chanel, Tanxugueiras, Rayden, Xeinn, Blanca Paloma, Gonzalo Hermida i Varry Brava, els vuit finalistes de Benidorm Fest, van prometre ahir millores i «alguna sorpresa» en la final que decidirà el candidat d´Espanya a Eurovisió 2022. «El que va passar ahir va ser una festa; jo m’oblido de les pantalles i per a mi és un concert, però tinc ganes de millorar les coses que es poden millorar, que són moltes», va afirmar en roda de premsa la barcelonina Paula Ribó (Rigoberta Bandini), que parteix avui com la màxima favorita a representar Espanya a Eurovisió 2022 amb la seva cançó Ay mama.

Chanel, l’altra gran aspirant al triomf final després de la seva aplaudida classificació a la primera semifinal, va prometre «sorpreses» per a la seva actuació a la final, que es podrà seguir aquesta nit a través de La 1 de Televisió Espanyola a partir de les 22.05 h. «Serà el mateix de dimecres però amb un puntet més», va anunciar la intèrpret de SloMo.

En general, tots els artistes van coincidir en les seves ganes de polir les seves propostes de cara a la final, com és el cas de les gallegues Tanxugueiras, que van puntualitzar que volen insistir en la realització de televisió, perquè es vegin coses de la seva proposta que es van perdre al seu moment. «Sabem que els gallecs ho estaran donant tot», van anticipar sobre la «força» de la seva terra, que es va abocar al televot de dimecres i les va convertir, a elles i la seva Terra, en les més votades per l’audiència.

Aquestes tres candidatures, que, segons les apostes, són les clares favorites a representar Espanya en el festival que tindrà lloc a Itàlia, van voler llançar un missatge en contra de la «toxicitat» a les xarxes, les crítiques i la polarització del públic al voltant de les seves propostes. «Jo ja no obro Twitter perquè és horrorós. Entre nosaltres no tenim cap mena de problema. Ens admirem», va assenyalar Rigoberta Bandini, en línia amb Chanel: «Això és un festival sobre la cançó. Per a gustos, colors. No cal desmerèixer ningú, ni faltar al respecte».