Anabel Pantoja ha respost aquest dilluns a ‘Sálvame’ tots aquells rumors envers la seva separació amb Omar Sánchez. En una entrevista amb Jorge Javier Vázquez, la col·laboradora ha confirmat que s'han separat després de casar-se a l’illa de La Graciosa fa només quatre mesos. A més de negar que hi hagi terceres persones, la ‘influencer’ ha assegurat que la decisió ha sigut seva: «L’he pres jo».

Al plató del seu programa, Anabel ha confessat que feia temps que la relació trontollava: «Quan va tornar de ‘Supervivientes’, jo estava canviada i ell estava tocat. És un gran home, potser qui no ha estat a l’altura he estat jo. Però és veritat que ho veia tot molt adormit». «Volia moviment; jo amb els meus projectes i ell amb els seus», ha comentat.

La col·laboradora ha recordat que la setmana del casament va ser «una muntanya russa» d’emocions, no només per la mort de la seva àvia sinó també per tot el que va implicar l’organització d'aquesta: «Hi va haver prohibicions i mals entesos». Així mateix, ha reconegut que no van arribar «en plenitud» a aquell moment: «Jo estava al 60%. Jo ho vaig organitzar tot». No obstant, ha volgut deixar clar que el casament «va ser real» per als dos: «Ho volia salvar tot».

El moment més destacat de l’entrevista ha arribat quan Anabel ha parlat sobre les setmanes posteriors a l’enllaç: «Després del casament no me’n vaig poder anar de noces, que m’hauria vingut molt bé». «Em va passar una cosa personal i em va marcar. Ho vaig passar jo sola», ha revelat, visiblement emocionada, i sense voler entrar en detalls. A partir d’aquell instant, Anabel no va ser la mateixa: «Em notava rara». «Entenc que per a tots vosaltres sigui un xoc. Per a mi ho ha sigut durant molt temps», ha dit.