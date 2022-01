Televisió Espanyola estrena aquest dimecres el nou programa setmanal d'entrevistes 'Las tres puertas', enregistrat i conduït en directe per la periodista catalana María Casado des dels estudis de RTVE a Sant Cugat. El programa per al prime time (22:40) de La1 i també per RTVE Play és un format televisiu d'entrevistes reposades que evoca "clàssics" de la casa i que s'estrena amb Antonio Banderas, Carmen Posadas i el doctor Mario Alonso Puig. També inclourà actuacions d'artistes, aquesta primera setmana a càrrec de Nathy Peluso i la poeta Búho. 'Las tres puertas' és una producció de RTVE Catalunya en col·laboració amb Teatro Soho Televisión, la productora malaguenya d'Antonio Banderas que Maria Casado dirigeix des del 2020.

L'espai convidarà setmanalment personalitats diverses de tot l'Estat ("que siguin 'marca España'", subratlla RTVE), i alguns convidats internacionals. Entre els propers entrevistats s'hi compten Carmen Machi, José Sacristán, Iñaki Gabilondo, Gloria Trevi o Mario Vargas Llosa. 'Las tres puertas' s'emetrà en directe des de l'Estudi 6 de Sant Cugat. El format es proposa "recuperar el valor de la conversa en persona", amb "preguntes i respostes tranquil·les", segons Casado. El programa deu el nom a les tres portes (o filtres) de Sòcrates, sobre allò que hom ha de demanar-se abans de dir res: "És veritat?, és bo?, aporta quelcom?".