El 2019 es va estrenar ’Joker’, cinta dirigida per Todd Phillips, i des d’aleshores els rumors sobre una possible seqüela del film, que va valer el premi Oscar a millor actor protagonista a Joaquin Phoenix, han sigut constants. Ara les últimes informacions assenyalen que la seqüela es començarà a rodar l’any que ve de nou amb Phoenix com a protagonista.

Segons informa ‘Heroic Hollywood’, que cita fonts pròximes a la producció, Warner Bros ha rebut oficialment el primer esborrany del guió i la pel·lícula, de nou amb Todd Phillips al capdavant, començarà a rodar-se en algun moment del 2023. De moment es desconeixen els detalls de la trama. «Ignorat i maltractat per la societat de Gotham, Arthur Fleck, un còmic amb problemes mentals, desencadenarà una espiral de caos i crims sagnants. Un camí que el posarà cara a cara amb el seu àlter ego: ‘Joker’», diu la sinopsi del llargmetratge, escrit per Phillips i Scott Silver.