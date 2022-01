La nova adaptació de La vuelta al mundo en 80 días, una coproducció europea entre França, Alemanya i Itàlia, s’estrenarà a Espanya a través de la plataforma Movistar Plus+ el proper 21 de febrer. Aquesta nova adaptació del clàssic de Jules Verne és una ambiciosa coproducció europea de Slim Film i Federation Entertainment per a l’Aliança Europea (France Télévisions a França, ZDF a Alemanya i RAI a Itàlia) i també ha estat adquirida per PBS als Estats Units, BBC a Anglaterra i RTBF a Bèlgica.

Pel que fa a les diferències amb la novel·la, Ashley Pharoah –creador, guionista i productor– ha explicat en un comunicat distribuït per Movistar que la diferència principal entre el llibre de Jules Verne i l’adaptació és que es tracta d’una reinterpretació, més que d’una adaptació directa. Així, la història arrenca a Londres el 1872, quan Phileas Fogg (David Tennant) rep una misteriosa postal per la qual acceptarà una aposta gairebé impossible: fer la volta al món, per terra, mar i aire, en 80 dies.