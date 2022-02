El febrer arriba carregat de novetats a les plataformes de streaming. Cert és que venim d'un gener ple d'estrenes, però això no significa que el ritme afluixi. Netflix afronta el mes del fred i dels enamorats amb diverses sèries i pel·lícules que prometen. Hem seleccionat les que no et pots perdre.

Sèries 'Vikingos Valhalla' - temporada 1 L'spin-off del fenomen mundial 'Vikingos' arriba amb l'objectiu d'estar a l'altura de les sis temporades de la sèrie original. La sèrie se situa a principis del segle XI i narra la llegenda d'alguns dels víkings més cèlebres de la història. 'Toy Boy' - temporada 2 Encara que les dades d'audiència durant la seva emissió en obert a Antena 3 no van acompanyar, Netflix no renúncia al somni que la segona temporada de 'Toy Boy' sigui un èxit. Entre altres trames, els protagonistes canviessin de local de striptease després de l'explosió de l'Inferno. 'Les Kardashian' - totes les temporades Un clàssic de la televisió estatunidenca arriba a Espanya. El reality protagonitzat per Kim, Kourtney, Khloe i Kris podrà veure's de manera íntegra en Netflix, per la qual cosa els espectadors podran veure sense pauses l'evolució del clan Kardashian-Jenner al llarg dels anys. Pel·lícules 'Madres paralelas' L'última pel·lícula de Pedro Almodóvar arriba a la plataforma de streaming en plena carrera pels Goya i després de la seva estrena en cinemes l'octubre de 2021. El seu repartiment està plagat d'estrelles: Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón i Rossy de Palma, entre altres. 'La matanza de Texas' La nova seqüela de la coneguda franquícia de terror arriba a Netflix. En aquesta pel·lícula torna Leatherface, un dels assassins cinematogràfics més terrorífics de la història. En aquesta ocasió, les víctimes seran un grup d'influencers. 'Tully' Aquest llargmetratge categoritzat com a comèdia dramàtica està protagonitzat per Charlize Theron, que dona vida a una mare de tres fills que rep un inesperat regal per part del seu germà: una mainadera perquè li tiri una mà amb els nens a les nits. Ambdues acabaran desenvolupant una relació única.