Aquesta nit, a les 22.05 h, el programa de TV3 Sense ficció estrena Els nostres George Floyd, un documental de la cadena produït i dirigit per Marc Almodóvar i Ricard González que recorda i analitza casos de víctimes de la brutalitat policial a Catalunya i a Espanya. Morts en detencions, en comissaries, als CIE, que no han comportat cap condemna i que es poden considerar manifestacions extremes de racisme institucional. El documental aporta, a més de testimonis colpidors, imatges reals de maltractaments i morts gravades per càmeres de vigilància en comissaries i centres d’internament d’estrangers (CIE), que gestiona directament la Policia Nacional.