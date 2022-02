El 84,6 % dels continguts generats per influencers a les xarxes socials i plataformes d’internet inclou publicitat encoberta, un percentatge que cau fins al 17,6 % als programes difosos per les plataformes, segons un estudi de l’Associació d’Usuaris de la Comunicació (AUC). L’estudi, que ha analitzat més de 4.000 continguts audiovisuals diferents difosos a través de plataformes i xarxes socials, mostra que a tres de cada quatre publicacions a la xarxa hi ha contingut de marca visual o verbal, ja sigui de forma prèvia, simultània o successiva al consum. No obstant això, un terç (34,3%) dels missatges publicitaris i promocionals no s’autoidentifica expressament com a comunicació comercial audiovisual.