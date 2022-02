A ‘First dates’ s’ha vist gairebé de tot, però mai abans res com el que es va emetre en el programa d’ahir a la nit. Carlos Sobera es va veure obligat a destapar un impostor que ja havia acudit diverses vegades al programa, tot i que fent-se passar per persones diferents.

El comensal es va presentar com a David, un home que patia un problema a la veu anomenat falset mutacional, per la qual cosa parlava constantment amb un to impostat. No obstant, la seva veu va tornar a la normalitat quan Sobera li va mostrar imatges de les seves anteriors visites al programa. En cadascuna apareixia amb un ‘look’ i nom diferent per despistar. «Estava esperant aquest moment», va afirmar ell.

«O sigui, que ets l’Abilio, ets el Jesús, ets el Pedro...». Ell finalment reconeixia que la seva veritable identitat era Jesús. «Soc el Jesús i soc artista en general, però no sé què soc». No obstant, amb les seves paraules Carlos Sobera no en va tenir prou: «¿T’adones que has jugat amb el prestigi de ‘First dates’? Nosaltres som aquí no per fer tonteries, sinó perquè la gent trobi l’amor. Has jugat amb la gent que s’ha citat amb tu. Sincerament crec que, tret que estiguis malalt, no tens cap justificació».

Carlos Sobera desenmascara a un comensal que quería engañar a #FirstDates: “Has jugado con el prestigio del programa y de las personas que venían a citarse contigo” https://t.co/0URUYh5shK — First Dates (@firstdates_tv) 1 de febrero de 2022

«Demano disculpes a tot l’equip, sé que és difícil acceptar-les pel que he fet. M’agradaria demanar disculpes a les persones que van ser aquí. És un programa de cites de veritat, ho he comprovat totes les vegades que he vingut. Sempre hi havia persones nervioses a l’esperar la seva cita...», va expressar l’impostor.

«Deixa-ho ja i deixa’ls en pau, i també et demanaré que ens deixis en pau a nosaltres. Has jugat amb el prestigi d’aquest programa, però et dic més, estaves jugant també amb la feina de la gent que està aquí currant. Fem això seriosament, tio, perquè hi creiem. Sempre hi ha veus que diuen ‘els que hi van són actors’, i tu l’únic que has fet és tirar-nos merda a sobre amb la teva actitud», li va etzibar Sobera.

Jesús va voler recalcar llavors que «en absolut aquí hi ha actors». «Ho he fet pel meu propi compte», va assegurar. Tot i que Sobera l’hi va deixar molt clar: «Això no s’ho creurà la gent perquè ho diguis tu, que no tens cap credibilitat, sento dir-t’ho així. Si no perquè ho demostrem dia a dia i ho continuem demostrant. Et convido a marxar».