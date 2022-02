Fibracat TV comença el febrer amb una altra novetat a la seva programació, L’Altaveu, que s’emetrà els dimecres (20.30 h), i que vol contribuir a reduir la bretxa digital entre la gent gran. Són vuit píndoles d’entre 15 i 20 minuts. En cada espai, un jove, coneixedor de les noves tecnologies, ensenya una eina digital a una persona gran. Cada eina digital (TikTok, WhatsApp, Instagram, Spotify, Zoom, etc) es vincula a un aspecte important de l’envelliment actiu de les persones a partir d’històries i testimonis reals. Dues de les protagonistes de L’Altaveu són dues manresanes: Nadine Romero (24 anys), professora de dansa amb més de 73.000 seguidors a TikTok, i Paquita Blanch (88 anys), que fa teatre des dels 20 però no entén com funcionen les xarxes socials, ni per a què serveixen.