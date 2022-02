La presència a Netflix d’obres audiovisual en llengua catalana és gairebé nul·la i se situa en el 0,5% (30 títols), segons consta en el darrer BIAC elaborat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). El BIAC actualitza les dades d’un informe corresponent al febrer de l’any 2020, i constata que tot i que en dos anys la plataforma ha duplicat el nombre d’obres del seu catàleg, la presència del català continua sent residual. Fa dos anys l’oferta en català era del 0,3%, amb 9 obres. Actualment, la plataforma ofereix un total de 6.034 obres, mentre que l’any 2020 era de 3.512 títols. Netflix es manté com a la plataforma líder a Catalunya, per davant d’Amazon Prime Video i de Disney+.

Per gèneres, les obres es distribueixen en llargmetratges i pel·lícules per a TV (53,6%) i obres seriades (46,4%). Pel que fa a la quota d’obra europea, la plataforma de vídeos a petició ha passat del 22,2% de fa dos anys al 33,0% actual, amb la qual cosa assoleix per primer cop la quota del 30% que estableix la Directiva de serveis de comunicació audiovisual. Si es compara dins del total d’obres europees, els percentatges del català a Netflix no milloren gaire: El 0,7% de les 2.000 obres europees del catàleg de la plataforma té disponibilitat en català (àudio o subtítols). Aquest percentatge baixa fins el 0,5% en el cas d’obres rodades amb llengua originària en català.