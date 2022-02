L’actriu australiana rebrà el 12 de febrer a València el primer Goya Internacional. Es tracta d’un nou reconeixement de l’Acadèmia del Cinema Espanyol per a «personalitats que contribueixen en el cine com a art que uneix cultures i espectadors de tot el món». La institució ha escollit Blanchett per ser «una figura extraordinària del cinema mundial» i «una actriu que ha interpretat personatges inoblidables que ja són part de la nostra memòria i el nostre present». Blanchett és un dels talents més reconeguts de la indústria del cinema. Entre altres guardons, ha rebut tres Globus d’Or, tres BAFTA, dos Oscar i tres Premis del Sindicat d’Actors.