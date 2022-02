Prensa Ibérica, grup editor de 25 diaris a Espanya, entre els quals Regió7, continuarà assumint la comercialització de la publicitat nacional dels mitjans d’informació de Grupo Noticias, que edita capçaleres de referència al País Basc i Navarra com Diario de Noticias, Deia, Noticias de Gipuzkoa i Diario de Noticias de Álava.

El nou acord d’aliança estratègica, que dona continuïtat al subscrit l’octubre del 2019, actualitza i potencia les línies de col·laboració entre els dos grups. A més de l’acord que permet a Prensa Ibérica 360º comercialitzar els espais publicitaris dels diaris impresos i digitals de Grupo Noticias, l’aliança ara brinda una col·laboració més estreta en alguns camps relacionats amb la tecnologia, els continguts informatius i les noves solucions de comunicació com el branded content i l’anàlisi de dades.

Amb aquesta aliança, Prensa Ibérica, grup al qual pertanyen, entre altres capçaleres, El Periódico, El Periódico de España, La Nueva España, Faro de Vigo, Levante-EMV i Información, consolida la seva posició com un dels actors principals en la contractació i planificació publicitària a Espanya per volum, per capil·laritat territorial i per capacitat prescriptora de les marques d’informació.