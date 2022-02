Filmin estrena demà, dimarts, en exclusiva a Espanya, la sèrie francesa OVNIs. Segons informa la plataforma catalana en un comunicat, aquesta comèdia està inspirada en fets reals que van tenir lloc durant els anys 70 al GEPAN, el Grup d’Estudi d’Objectes Voladors No Identificats. L’actor Melvil Poupaud, conegut per Laurence Anyways, encapçala un repartiment de luxe al costat de Daphne Patakia (Benedetta), Géraldine Pailhas (Joven y bonita) i Quentin Dolmaire (Tres recuerdos de mi juventud).

La ficció, formada per 12 episodis de 30 minuts, arrenca quan el prestigiós enginyer espacial Didier Mathure salta pels aires quan el seu coet explota en ple enlairament. Mathure és llavors denigradat i transferit al GEPAN, un Grup d’Estudi d’Objectes Voladors No Identificats la plantilla del qual sembla formada per autèntics marcians. La seva missió consistirà a trobar evidències científiques en els múltiples albiraments d’ovnis que assalten els titulars de la premsa cada dia. La producció va rebre una càlida acollida durant la seva estrena al país gal, on la van descriure com «una sorprenent cruïlla entre Spielberg i Tati». El seu èxit ha fet que es confirmi ràpidament la segona temporada, que es començarà a rodar aviat.