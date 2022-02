L’actriu Dakota Johnson és l’escollida per protagonitzar Madame Web, la pel·lícula de l’univers Marvel derivada de la saga Spider-Man i els drets de la qual són propietat de Sony Pictures. Segons una exclusiva del diari especialitzat Deadline, Johnson, coneguda per aparèixer a La red social, The lost daughter i a la trilogia Cincuenta sombras de Grey, està negociant –a través de la seva agència de representació– amb Sony el seu paper principal a la pel·lícula Madame Web. El film estarà dirigit per S.J. Clarkson, qui recentment es va ocupar de la producció executiva de la sèrie Anatomy of a Scandal, adaptació de la novel·la homònima.