A partir d’ahir, 7 de febrer, i fins al 2 de març, es podran presentar projectes de recerca en salut mental a la convocatòria d’ajudes de la Fundació per optar a ser finançats amb els recursos recaptats en la 30a edició del programa, emesa el 19 de desembre. Després de 22 hores de programa per ràdio i televisió, La Marató va aconseguir un marcador provisional de 9.022.147 euros, que s’incrementarà amb els donatius que arribin fins al 31 de març, quan es farà el tancament definitiu d’aquesta edició.

Els projectes de recerca sobre la salut mental s’hauran de presentar a través de la pàgina web www.ccma.cat/tv3/marato/recerca/ajuts, on hi ha les bases i el formulari de la convocatòria, que es fa exclusivament en línia.

Els projectes candidats seran avaluats en un rigorós procés coordinat per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS), del Departament de Salut, en què participaran experts d’àmbit internacional en salut mental. Aquesta avaluació permetrà determinar com es distribueixen els fons recaptats a La Marató 2021, segons l’excel·lència dels projectes presentats. El resultat de l’avaluació el farà públic el Patronat de la Fundació, a partir de la proposta de la Comissió Assessora Científica, durant l’últim trimestre del 2022.

Els projectes finançats per la Fundació La Marató de TV3 els duran a terme al llarg de tres anys equips de centres d’investigació públics i d’entitats sense ànim de lucre. Transcorregut aquest temps, la ciutadania podrà conèixer com aquesta recerca impulsada per la solidaritat ha impactat en la qualitat i l’esperança de vida de les persones que conviuen amb un problema de salut mental.