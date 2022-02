El candidat a president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), Xevi Xirgo, es va comprometre ahir a vetllar per garantir el compliment de les normes d’acord amb els principis de «pluralisme», «neutralitat» i «llibertat informativa» si és escollit per al càrrec. En una compareixença a la Comissió d’Afers Institucionals al Parlament, Xirgo va fixar com a línies vermelles vetllar pel pluralisme, la protecció dels menors, la lluita contra el discurs de l’odi o en favor de la igualtat de gènere. Xirgo va alertar que si la llei audiovisual espanyola no regula una presència mínima del català, basc i gallec a les plataformes audiovisuals es perdrà una oportunitat «que no es tornarà a repetir».