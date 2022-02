Menys d’una setmana. Aquest és el temps que els seguidors de la saga El senyor dels anells hauran d’esperar per veure les primeres imatges de l’esperada sèrie d’Amazon Prime Video basada en l’obra J.R.R. Tolkien. Segons The Hollywood Reporter, la plataforma ha escollit un esdeveniment a l’alçada de la producció, més de 500 milions d’euros, per estrenar el primer teaser de Los anillos de poder. Serà la matinada del diumenge 13 al dilluns 14 de febrer, coincidint amb la celebració de la Super Bowl, que enfrontarà als Cincinatti Bengals amb Los Angeles Rams, quan els televidents podran gaudir del primer avançament de l’esperada producció.