Integrant de l’equip fundador d’El País i després de 45 anys al capdavant de diferents responsabilitats en aquest diari, Juan Cruz s’uneix ara a Prensa Ibérica com a adjunt a la presidència.

Nascut al Puerto de la Cruz (Tenerife) el 1948, Juan Cruz acumula una dilatada trajectòria com a periodista, escriptor i editor. Va estudiar Periodisme i Història a la Universitat de La Laguna i va començar a escriure en premsa amb tan sols tretze anys, al setmanari esportiu Aire Libre. Poc després es va incorporar a la redacció de La Tarde i, més tard, a El Día, diari avui pertanyent a Prensa Ibérica en què va créixer com a periodista. En aquesta època també va ser corresponsal a Tenerife del diari La Provincia, que va ser precisament l’embrió del grup Prensa Ibérica.

Juan Cruz va ser un dels fundadors d’El País, on també va exercir tasques molt diverses: corresponsal a Londres, cap d’Opinió, redactor en cap de Cultura i adjunt a la direcció. Fins al gener d’aquest any ha estat lligat al Grupo Prisa, on també ha estat director de Coordinació Editorial, director de Comunicació del Grup Santillana i director de La Oficina del Autor.

També ha dirigit l’editorial Alfaguara i, com a novel·lista, va ser Premi Benito Pérez Armas de novel·la el 1972, amb Crónica de nada hecha pedazos; Premi Azorín amb El sueño de Oslo (1988) i ha estat guardonat amb el Premi Canàries 2000 de Literatura i el premi Nacional de Periodisme Cultural. Ha estat premi Comillas d’Història, Biografia i Memòries 2009 per Egos revueltos. La vida literaria: una memoria personal.

Ha publicat Edad de la memoria, Naranja, Retrato de humo, Cuchillo de arena, El niño descalzo i En la azotea. Altres llibres de Cruz són Serena (contes), Exceso de equipaje (assaig), una Memoria de El País, La foto de los suecos, El peso de la fama, Una historia pendiente (novel·la), Contra la sinceridad, La playa del horizonte (Destino, 2004), Ojalá octubre, Muchas veces me pediste que te contara esos años, ¿Periodismo? Vale la pena vivir para este oficio, Contra el insulto, Un oficio de locos, Viaje a las Islas Canarias, Memoria de Mario a deshoras y siempre con Benedetti (Del Centro de Editores, 2013), Especies en extinción i Jaime Salinas. El oficio de Editor.

El 2017 va publicar Un golpe de vida amb Alfaguara, editorial en què va publicar l’any passat el seu penúltim llibre, Primeras personas. La seva darera publicació ha estat Ciudadano Polanco, sobre l’empresari que va impulsar El País.

Cruz ha estat guardonat amb el Premi d’Honor de l’Associació de la Premsa de Madrid i amb el premi Leyenda. Ja col·laborava amb els diaris canaris de Prensa Ibérica, El Día i La Provincia, i amb el diari Clarín de Buenos Aires com a columnista.