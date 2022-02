Una icona de la televisió espanyola que ha batut tots els rècords i mereix tots els reconeixements. Així va reivindicar ahir Saber y ganar la direcció de Televisió Espanyola, uns dies abans que el programa celebri els seus 25 anys. «El programa mereix el Premi Nacional de Televisió i el Premi Ondas», va manifestar el seu presentador, Jordi Hurtado, en una trobada amb mitjans. «Arribar als 25 anys i, a més, amb un programa que des de fa gairebé deu anys s’emet cada dia és tot un rècord», va apuntar el presentador català.

El pròxim 17 de febrer el veterà concurs compleix 25 anys i per celebrar-ho La 2 emetrà una gala en el seu horari nocturn de màxima audiència en què participaran diversos dels millors concursants, així com altres presentadors de televisió i amics. «El programa nocturn serà una celebració, una festa amb tot l’equip de Saber y ganar» i amb moltes sorpreses» va avançar Hurtado. El presentador va parlar sobre la clau de la longevitat del programa i de la seva continuïtat com a presentador: «Il·lusió i satisfacció per fer aquesta feina».