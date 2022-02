HBO Max ha posat data a l’estrena de Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty. La sèrie amb la qual Adam McKay explora la històrica ratxa dels Lakers en la dècada dels 80 arribarà a la plataforma el 6 de març. Entre 1980 i 1989 l’equip de Los Angeles només va deixar escapar el campionat de la NBA en dues ocasions. La minisèrie se centra en la vida professional i personal dels jugadors, els executius, els entrenadors i els rivals d’una de les dinasties més admirades i dominants en la història de l’esport, amb jugadors com Magic Johnson, James Worthy, Larry Bird o Byron Scott. Bo Burnham (Una joven prometedora) com a Larry Bird i Quincy Isaiah com a Magic Johnson encapçalen l’elenc.