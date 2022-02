L’audiència de la ràdio a Catalunya ha crescut un 2% el 2021, amb 81.000 nous oients, i arriba als 3,87 milions de seguidors però aquests escolten menys estona la programació. Així ho ha revelat l’Informe Anual de la Ràdio elaborat per l’Associació Catalana de Ràdio (ACR). La ràdio convencional manté unes xifres d’audiències similars a les de 2020 mentre que és la ràdio temàtica la que creix el 2,8% en audiència. De mitjana la ràdio s’escolta 101 minuts entre dilluns i divendres i cada vegada se sent més per internet. El 2021 la ràdio per internet va créixer un 35% amb 163.000 nous oients. Del total de persones que escolten la ràdio per internet, un 12% és audiència menor de 25 anys.