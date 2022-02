Futurama, la sèrie d’animació creada per Matt Groening, tornarà a la televisió més de 20 anys després del seu debut amb una vintena de nous episodis que es podran veure a la plataforma nord-americana Hulu, propietat de Disney. Groening, que també és el responsable de Los Simpson, tornarà a fer-se càrrec de la trama amb David X. Cohen i la resta del repartiment que donava veu als personatges en la versió original, estrenada el 1999 al canal Fox. «Quan se’ns va presentar l’oportunitat de lliurar nous episodis de Futurama, no vam poder resistir-nos», explica en un comunicat el president de contingut original Hulu, Craig Erwich, que recorda que la sèrie «va aplanar el camí de l’animació per a adults» .

Encara que Los Simpson és la sèrie de dibuixos més longeva de la televisió i ha rebut innombrables reconeixements, molts fans del gènere tenen predilecció per Futurama, que després de la seva cancel·lació el 2003 va assolir l’estatus de culte. La ficció està ambientada en una hipotètica Nova York futurista en què apareix Fry, un repartidor de pizza que el dia de Cap d’Any del 1999 es desperta el 3000. Fry aconsegueix feina a Planet Express Corporation, un servei de paqueteria que fa repartiments pels cinc quadrants de l’univers i fa amistat amb Leela, una mutant que condueix la nau de repartiment.