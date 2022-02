La segona temporada de la sèrie La unidad, creada i dirigida per Dani de la Torre, s’estrenarà completa el proper 18 de març a Movistar +. Aquesta nova entrega estarà formada per sis episodis de 50 minuts de durada que mantindran «l’ambiciós nivell de producció de la primera» i que aniran «un pas més enllà» en la història d’aquests herois anònims que componen un equip de la Policia Nacional especialitzat en la lluita contra el terrorisme gihadista. «Ara, l’objectiu dels terroristes serà la mateixa unitat i els seus membres», ha informat la plataforma en un comunicat.

Protagonitzada per personatges femenins en posició de responsabilitat i lideratge, La unidad continua tenint al capdavant de la comissaria Carla Torres, interpretada per Nathalie Poza (Goya Millor Actriu de Repartiment el 2021 per La boda de Rosa i a Millor Actriu Principal el 2018 per No sé decir adiós) i Marian Álvarez (Goya a Millor Actriu Principal el 2013 per La herida) com l’agent Miriam.

Com a la primera entrega, aquesta segona temporada està creada per Dani de la Torre, també director de la sèrie, i per Alberto Marini (Apagón), al capdavant d’un equip de guionistes integrat per Amèlia Mora, Alfred Pérez-Farga i Roger Danès.