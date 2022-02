La sèrie musical de Netflix Érase una vez… Pero ya no, protagonitzada pels cantants Sebastián Yatra, Nia Correia i Mónica Maranillo, s’estrenarà el proper 11 de març, segons ha informat la plataforma. Netflix ha publicat, a més, les primeres imatges de la sèrie creada pel mexicà Manolo Caro (La casa de las flores), una comèdia musical que aposta per una reinvenció dels contes de fades clàssics. La ficció explica la història de dos amants que van ser separats tràgicament i que s’han de trobar en una altra vida per trencar l’encanteri que va caure sobre l’excèntric poble que habiten. Ara, en aquest moment, l’arribada de dos turistes posarà en risc l’única possibilitat que tenen de trencar l’encanteri.