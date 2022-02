Antena 3 podrà seguir emetent el popular concurs televisiu Pasapalabra en el seu format actual després que el jutge hagi desestimat la demanda presentada per una societat holandesa que reclamava la propietat intel·lectual sobre la seva prova estrella El Rosco.

La sentència del jutjat mercantil número 8 de Barcelona, que pot ser recorreguda, posa fi així al litigi sobre els drets de propietat intel·lectual del popular concurs televisiu, que ja el 2019 va donar motiu que el Suprem obligués Telecinco a cancel·lar el programa.

Des de fa més d'una dècada, productores i mitjans televisius es disputen l'emissió de Pasapalabra a Espanya, que acaba amb la seva prova insígnia, El Rosco, en la qual els concursants han d'encertar una paraula començada per cada lletra de l'abecedari, a partir de les seves definicions.

En la seva sentència, el jutge desestima les pretensions que plantejava en la seva demanda la societat holandesa MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V davant de les companyies Atresmedia i ITV, en la qual exigia que es reconegués la propietat intel·lectual del format El Rosco, es prohibís la seva emissió i se la indemnitzés per danys i perjudicis.

La demandant al·legava que El Rosco ha de ser considerat un espai original protegible com a format televisiu per la propietat intel·lectual, però el jutge del mercantil argumenta en la seva sentència que no s'ha practicat cap mitjà de prova, i especialment dictàmens pericials, per acreditar que així sigui.

En aquest sentit, raona el jutge que no tot format televisiu pot ser objecte de protecció per la propietat intel·lectual, sinó que és necessari que existeixi un "salt qualitatiu entre el que són meres concepcions generals" i la plasmació d'una idea original que reflecteix la creativitat del seu autor.

La sentència també desestima les reclamacions que plantejava la productora holandesa en virtut de la llei de competència deslleial.

El programa en disputa, calcat de l'espai italià Passaparola, va desembarcar a la televisió del nostre país el 2000: Antena 3 el va emetre fins l'any 2006, però un any després es va traslladar el format a Telecinco.

Pasapalabra ja va ser objecte d'un primer litigi judicial que es va resoldre l'octubre de 2019, quan el Suprem va obligar Telecinco a deixar d'emetre el programa en perdre la demanda que la cadena -Mediaset Espanya Comunicació, S.A.- havia presentat el 2010 contra la societat britànica ITV, arran d'un conflicte amb aquesta productora.

Després de la seva victòria als tribunals, ITV va cedir a Atresmedia els drets del programa i Antena 3 va tornar a emetre el programa el 13 de maig de l'any passat, en plena pandèmia de coronavirus.

La sentència del Suprem que el 2019 va dirimir el litigi de Pasapalabra no va determinar si la prova d'El Rosco és susceptible de ser protegida per la propietat intel·lectual com a format autònom, una escletxa legal que va donar motiu a la nova demanda presentada per MC&F per recuperar els drets sobre el programa.