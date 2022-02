Netflix manté el lideratge de les plataformes sota demanda a Espanya amb un 72% de quota d’usuaris, seguit d’Amazon Prime Video (67,8%), HBO (31,3%) i Disney+ (29,5%), segons dades de SIGMADOS30.

Gairebé tres de cada quatre espanyols més grans de 16 anys que fa ús d’almenys una plataforma de pagament de lliure transmissió (OTT) assenyala que té accés a Netflix, i és el servei favorit entre els joves (87,9%). Per la seva part, Amazon Prime, segona al llistat nacional, és la més ben valorada pels adults d’entre 45 i 64 anys (79,8%) i lidera el consum d’aquesta franja. Aquests són els resultats de la primera onada de VOD Analytics, nova eina de mesurament d’audiències a OTT de SIGMADOS30.

L’èxit de «La casa de papel»

L’informe assenyala que La casa de papel ha estat la sèrie més consumida de Netflix en l’últim trimestre del 2021, seguida d’Emily in Paris i La reina del flow. No mires arriba, Alerta roja i Spiderman van ser les pel·lícules més vistes a finals d’any en aquesta plataforma. Cada espanyol té accés a una mitjana de 2,3 plataformes, la meitat de la població declara que en comparteix l’accés amb més subscriptors o usuaris i un 13% afirma que té accés a alguna, però no la paga, assenyala l’estudi.

Així mateix, segons detalla l’informe, el 53% dels clients accedeixen cada dia de la setmana a una OTT, amb un temps mitjà de consum d’entre una i tres hores. No obstant això, el temps de visionament d’aquests productes audiovisuals encara se situa per sota de les dades de la televisió convencional, amb una mitjana de consum de gairebé quatre hores per persona (220 minuts).

La televisions intel·ligents (82%) i el telèfon mòbil (43%) són els dispositius més utilitzats per accedir a aquests serveis de pagament. L’estudi trimestral també indica que un de cada cinc usuaris de plataformes hi accedeix a través del seu operador de televisió de pagament, i Movistar+ és la que lidera aquest segment amb el 7,76%, seguida de Vodafone.