Amazon Prime Video ha confirmat que la nova docusèrie Amazon Exclusive sobre el Campionat del Món MotoGPTM, Moto GP Unlimited, s’estrenarà a la seva plataforma a França, Itàlia, Espanya i a més de 170 països i territoris de tot el món, inclòs el Regne Unit i els EEUU, el pròxim 14 de març. Produïda per The Mediapro Studio en col·laboració amb Dorna, la nova docusèrie compta amb vuit episodis de 50 minuts de duració que seguiran a algunes estrelles de la màxima competició de MotoGPTM, tant pilots com directors d’equip de les escuderies més importants.

La sèrie comptarà amb pilots com el campió del 2021 Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGPTM), l’icònic Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT) en la seva última temporada a MotoGPTM, Marc Márquez (Repsol Honda), Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati Lenovo Team MotoGPTM), Johann Zarco (Ducati Pramac Racing), Maverick Viñales (Aprilia Racing Team Gresini), i el campió del 2020, Joan Mir (Team Suzuki Ecstar), juntament amb diversos directors d’equip. A través de material exclusiu del dia a dia, Moto GP Unlimited aborda tant les històries de superació d’aquests joves pilots, amb un futur prometedor, com la dels veterans.